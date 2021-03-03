Звезда "Холостяка-10" Макс Михайлюк ожидает первенца вместе с девушкой, моделью Дашей Хлыстун. Она поделилась новым фото, где продемонстрировала беременный животик в пальто.

Девушка "Холостяка" Максима Михайлюка активно ведет соцсети после того, как сообщила о своей беременности. Она часто публикует новые фото и щеголяет образами, прекрасно подходящими беременным.

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Новая фотография Даши Хлыстун

Украинская модель сделала кадр перед зеркалом в лифте. Она позировала перед камерой в пудровом меховом пальто с большими яркими пуговицами. Наряд удачно подчеркнул беременный живот. Нежный аутфит Даша Хлыстун дополнила тонким серебристым браслетом на руке.

Девушка Максима Михайлюка распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала роскошный макияж. Модель подчеркнула глаза фиолетовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.

Стоит отметить, что похожий look Даша Хлыстун продемонстрировала ранее во время прогулки.



Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Поклонников покорило новое фото девушки. Сообщение прокомментировала и Кристина Решетник, жена украинского телеведущего.