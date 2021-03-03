Беременная девушка Макса Михайлюка показала стильный образ: фото
Звезда "Холостяка-10" Макс Михайлюк ожидает первенца вместе с девушкой, моделью Дашей Хлыстун. Она поделилась новым фото, где продемонстрировала беременный животик в пальто.
Источник:инстаграм Даши Хлыстун
Девушка "Холостяка" Максима Михайлюка активно ведет соцсети после того, как сообщила о своей беременности. Она часто публикует новые фото и щеголяет образами, прекрасно подходящими беременным.
Смотрите также Скоро рожать: девушка Макса Михайлюка объявила, когда родит первенца
Новая фотография Даши Хлыстун
Украинская модель сделала кадр перед зеркалом в лифте. Она позировала перед камерой в пудровом меховом пальто с большими яркими пуговицами. Наряд удачно подчеркнул беременный живот. Нежный аутфит Даша Хлыстун дополнила тонким серебристым браслетом на руке.
Девушка Максима Михайлюка распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала роскошный макияж. Модель подчеркнула глаза фиолетовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.
Стоит отметить, что похожий look Даша Хлыстун продемонстрировала ранее во время прогулки.
Даша Хлыстун / Фото из инстаграма Даши Хлыстун
Поклонников покорило новое фото девушки. Сообщение прокомментировала и Кристина Решетник, жена украинского телеведущего.
- Красавица;
- Очень милая;
- Какая вы красивая девушка;
- Как куколка;
- Очень красивая.
Поделиться новостью