Успішна українська блогерка Даша Квіткова очікує на появу первістка. Днями дівчина розповіла, що перебуває в особливому стані. Вона розсекретила це лише на 4-ому місяці вагітності і тепер активно публікує світлини, де показує свій животик.

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна мріяло про дитину. Пара неймовірно щаслива, адже зовсім скоро народиться довгоочікуваний малюк. На особистій сторінці в інстаграмі майбутня матуся опублікувала зворушливий допис і наголосила, що дитина – найбільший стимул для неї та її чоловіка.

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Даша Квіткова на Мальдівах

Нещодавно Даша та Нікіта відправилися у зимову відпустку. Для відпочинку вони обрали сонячні Мальдіви. Там пара ніжиться на березі океану, купається у бірюзовій водичці та відпочиває від насичених робочих днів.

У своєму інстаграмі Квіткова поширила нове атмосферне фото, яке зробила під час заходу сонця. Вона постала перед камерою, сидячи на білосніжному пісочку. Дівчина одягнула купальник нюдового кольору, а поверх нього – білу oversize сорочку, яку не застібала.

Волосся блогерка розпустила і трішки зібрала назад, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила косметику. Даша щиро усміхалася та обіймала вагітний животик.



Вагітна Даша Квіткова позує на Мальдівах / Фото з інстаграму Даші Квіткової

"Наш найбільший стимул ніколи не зупинятися, працювати з більшою силою, віддачею і не здаватися. Наш стимул придбати власний будинок, закінчити ремонт і бути в очікуванні зустрічі. Наш стимул продовжити розвиток своєї справи, працювати над нею та вдосконалюватися. Всі наші рішення зараз керуються лише одним", – з ніжністю написала в публікації майбутня матуся.