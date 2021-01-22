Успешная украинская блогерша Даша Квиткова ожидает появления первенца. На днях девушка рассказала, что находится в особом состоянии. Она рассекретила это лишь на 4-ом месяце беременности и теперь активно публикует фотографии, где показывает свой животик.

Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин мечтали о ребенке. Пара невероятно счастлива, ведь совсем скоро родится долгожданный малыш. На личной странице в инстаграме будущая мамочка опубликовала трогательное сообщение и подчеркнула, что ребенок – самый большой стимул для нее и ее мужа.

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Даша Квиткова на Мальдивах

Недавно Даша и Никита отправились в зимний отпуск. Для отдыха они выбрали солнечные Мальдивы. Там пара нежится на берегу океана, купается в бирюзовой водичке и отдыхает от насыщенных рабочих дней.

В своем инстаграме Квиткова выложила новое атмосферное фото, которое сделала во время заката солнца. Она предстала перед камерой, сидя на белоснежном песочке. Девушка надела купальник нюдового цвета, а поверх него – белую рубашку, которую не застегивала.

Волосы блогерша распустила и немного собрала назад, они красиво развевались на ветру. На лицо она не наносила косметику. Даша искренне улыбалась и обнимала беременный животик.



Беременная Даша Квиткова позирует на Мальдивах / Фото из инстаграма Даши Квитковой

"Наш самый большой стимул никогда не останавливаться, работать с большей силой, отдачей и не сдаваться. Наш стимул приобрести собственный дом, закончить ремонт и быть в ожидании встречи. Наш стимул продолжить развитие своего дела, работать над ним и совершенствоваться. Все наши решения сейчас руководствуются лишь одним", – с нежностью написала в публикации будущая мамочка.