Даша Квіткова разом з чоловіком Нікітою Добриніним відправилися на Мальдіви. Знаменита пара майже щодня публікує спільні романтичні фото й зачаровує мережу.

Після зимових свят подружжя відомої української блогерки Даші Квіткової та ексхолостяка Нікіти Добриніна вирішило відправитися на сонячні Мальдіви. Вагітна зірка насолоджується відпочинком, але й не забуває розвивати інстаграм-профіль, тож часто публікує романтичні та захопливі фото з теплих країв.

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Нове фото Даші Квіткової з Нікітою Добриніним

Зіркове подружжя поділилось новою зворушливою світлиною. Вони не соромляться демонструвати почуття на камеру, тож часто влаштовують романтичні фотозйомки.

Даша з Нікітою постали перед камерою на березі океану. Ексхолостяк тримав кохану на руках, а вона ніжно його обіймала. Пара проникливо дивилась один одному в очі.

Для чуттєвого знімку Даша Квіткова позувала в темній мінісукні на довгий рукав, що підкреслювала її злегка округлий животик. Вона розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Натомість Нікіта Добринін обрав білу сорочку та широкі сірі штани.

У підписі до фото Даша Квіткова поділилась, що дбала про своє здоров'я ще задовго до вагітності, адже переконана, що до цього потрібно ставитися відповідально. Вона наголосила, що до вибору лікаря потрібно підходити з розумом, оскільки він потім стане вашим порадником.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Даші Квіткової