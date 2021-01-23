Беременная Даша Квиткова очаровала новым фото с Никитой Добрыниным
Даша Квиткова вместе с мужем Никитой Добрыниным отправились на Мальдивы. Знаменитая пара почти ежедневно публикует совместные романтические фото и завораживает сеть.
После зимних праздников супружеская пара – известная украинская блогер Даша Квиткова и экс-холостяк Никита Добрынин решили отправиться на солнечные Мальдивы. Беременная звезда наслаждается отдыхом, но и не забывает развивать инстаграм-профиль, поэтому часто публикует романтические и увлекательные фото из теплых краев.
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Новое фото Даши Квитковой с Никитой Добрыниным
Звездные супруги поделились новой трогательной фотографией. Они не стесняются демонстрировать чувства на камеру, поэтому часто устраивают романтические фотосъемки.
Даша с Никитой предстали перед камерой на берегу океана. Экс-холостяк держал любимую на руках, а она нежно его обнимала. Пара проницательно смотрела друг другу в глаза.
Для чувственного снимка Даша Квиткова позировала в темном миниплатье с длинным рукавом, подчеркивающем ее слегка округлый животик. Она распустила вьющиеся волосы, а на лице сделала легкий макияж. Зато Никита Добрынин выбрал белую рубашку и широкие серые брюки.
В подписи к фото Даша Квиткова поделилась, что заботилась о своем здоровье еще задолго до беременности, ведь убеждена, что к этому нужно относиться ответственно. Она подчеркнула, что к выбору врача нужно подходить с умом, поскольку он потом станет вашим советчиком.
Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма Даши Квитковой
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