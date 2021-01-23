Даша Квиткова вместе с мужем Никитой Добрыниным отправились на Мальдивы. Знаменитая пара почти ежедневно публикует совместные романтические фото и завораживает сеть.

После зимних праздников супружеская пара – известная украинская блогер Даша Квиткова и экс-холостяк Никита Добрынин решили отправиться на солнечные Мальдивы. Беременная звезда наслаждается отдыхом, но и не забывает развивать инстаграм-профиль, поэтому часто публикует романтические и увлекательные фото из теплых краев.

К теме Морозно и солнечно: Светлана Тарабарова показала прогулку с сыном и дочкой – фото

Новое фото Даши Квитковой с Никитой Добрыниным

Звездные супруги поделились новой трогательной фотографией. Они не стесняются демонстрировать чувства на камеру, поэтому часто устраивают романтические фотосъемки.

Даша с Никитой предстали перед камерой на берегу океана. Экс-холостяк держал любимую на руках, а она нежно его обнимала. Пара проницательно смотрела друг другу в глаза.

Для чувственного снимка Даша Квиткова позировала в темном миниплатье с длинным рукавом, подчеркивающем ее слегка округлый животик. Она распустила вьющиеся волосы, а на лице сделала легкий макияж. Зато Никита Добрынин выбрал белую рубашку и широкие серые брюки.

В подписи к фото Даша Квиткова поделилась, что заботилась о своем здоровье еще задолго до беременности, ведь убеждена, что к этому нужно относиться ответственно. Она подчеркнула, что к выбору врача нужно подходить с умом, поскольку он потом станет вашим советчиком.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма Даши Квитковой