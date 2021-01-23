Популярна українська співачка Світлана Тарабарова майже щодня ходить на прогулянки з дітьми, незважаючи на морозяне повітря. Вона оприлюднила нові фото з сином і донькою.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова активно проводить кожен день. Вона часто ділиться гарними фото з шанувальниками. Зірка оприлюднила новий кадр в особистому інстаграм-профілі.

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Нове фото Світлани Тарабарової

Знаменитість вирушила на чергову прогулянку з дітьми. Вона не зважає на холодне повітря, а навпаки, насолоджується ним. А миловидними світлинами з прогулянок зірка ділиться з підписниками.

Світлана Тарабарова зробила гарне селфі на свій телефон. Перед камерою позував її син Іван, що стояв біля візочка. В ньому солодко спала друга дитина співачки – 4-місячна Марічка. Сина артистка одягнула тепло: в сині штани і теплу білу куртку з принтом.

Сама Світлана Тарабарова позувала в стильному, але теплому білосніжному светрі. Також вона доповнила аутфіт білим пуховиком з бежевими вставками та шапкою в тон. Зірка забрала волосся назад під куртку, а також постала перед камерою без макіяжу.

Ми тут і зараз. Дихаємо, гріємось на сонці, насолоджуємось,

– написала Світлана Тарабарова під фото.



Світлана Тарабарова з сином і донькою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Шанувальників вчергове замилувала нова світлина співачки.