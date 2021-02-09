У сірому пальті: Даша Квіткова показала стильний зимовий образ – фото
Українська блогерка Даша Квіткова поділилася серією світлин, на яких продемонструвала стильний образ. Знаменитість постала перед камерою у сірому пальті на засніженій території.
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Даша Квіткова під час вагітності ділиться різноманітними варіантами стильних аутфітів. Оскільки на вулиці снігопади, то дівчина вирішила показати look of the day для своїх підписниць.
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Стильний look Даші Квіткової
Блогерка відправилася з чоловіком Нікітою Добриніним за місто, щоб зробити декілька ефектних кадрів під час снігопаду. Даша позувала на снігу в сірому спортивному костюмі, що складався з oversize худі з капюшоном та джогерів. Поверх знаменитість одягнула довге сіре пальто, яке стало головним акцентом у її образі. Таке вбрання блогерка поєднала зі світлими кросівками.
Довге кучеряве волосся Даша зав'язала ззаду. На обличчі вона зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.
Зимовий look Даші Квіткової / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Зимовий look Даші Квіткової / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Зимовий look Даші Квіткової / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Що Даша Квіткова написала в публікації
У дописі блогерка розповіла, що початок тижня був дуже активним і вона цьому дуже рада. Квіткова має багато енергії, зможе встигнути закінчити всі справи та робочі проєкти.
Також дівчина поділилася, що забронювала відпочинок з подругами і вже через 2 тижні знову полетить у відпустку в теплу країну. Зовсім нещодавно вона побувала на Мальдівах, а тепер, поки лікар дозволяє літати під час вагітності, вирішила не втрачати нагоди побувати ще у якомусь сонячному місці.
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