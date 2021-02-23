За кілька тижнів після повернення в Київ з Мальдівів Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Єгипет. На курорті вагітна блогерка встигла позасмагати біля басейну та показати фігуру в купальнику.

У перший день відпочинку подружжя влаштувало релакс в готельному комплексі. Герой 9 сезону проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін сфотографував вагітну кохану в бікіні.

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Даша Квіткова в бікіні на відпочинку в Єгипті

Біля басейну в елітному готелі блогерка постала у звабливому купальнику небесно-блакитного кольору – топі на тонких бретелях і стрингах. Бікіні дозволило зірці показати розкішні форми у всій красі та продемонструвати, як виріс животик з часів відпочинку на Мальдівах.

Волосся білявка зібрала у високий пучок та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами з 90-х. Вона не стала знімати й лаконічні прикраси – сережки, каблучки і браслети. Даша Квіткова позувала на лежаку сидячи та щиро усміхалась, а закоханий погляд спрямувала на малюка, якого носить під серцем.

"Дві задоволені людини", – лаконічно підписала відверте фото вагітна знаменитість.