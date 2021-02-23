Через несколько недель после возвращения в Киев с Мальдив Даша Квиткова и Никита Добрынин улетели в Египет. На курорте беременная блогер успела позагорать у бассейна и показать фигуру в купальнике.

В первый день отдыха супруги устроили релакс в гостиничном комплексе. Герой 9 сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин сфотографировал беременную возлюбленную в бикини.

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Даша Квтткова в бикини на отдыхе в Египте

Возле бассейна в элитном отеле блогер предстала в соблазнительном купальнике небесно-голубого цвета – топе на тонких бретелях и стрингах. Бикини позволило звезде показать роскошные формы во всей красе и продемонстрировать, как вырос животик со времен отдыха на Мальдивах.

Волосы звезда собрала в высокий пучок и довершила образ черными солнцезащитными очками в стиле 90-х. Она не стала снимать и лаконичные украшения – серьги, кольца и браслеты. Даша Квиткова позировала на лежаке и искренне улыбалась, а влюбленный взгляд устремила на малыша, которого носит под сердцем.

"Две довольных человека", – лаконично подписала откровенное фото беременная знаменитость.