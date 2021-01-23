Успішна українська блогерка, переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова разом із коханим проводить зимову відпустку на Мальдівах. Пара гріється на сонечку, насолоджується спекотною погодою, а також Даша хизується спокусливою фігурою у купальниках.

Під час зимових відпусток знаменитості надають перевагу теплим країнам. Оскільки через пандемію коронавірусу більшість напрямків закриті, то вибір для відпочинку невеликий. Популярністю у цьому сезоні користуються Мальдіви. Саме туди відправилося зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. На особистій сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала гарячу світлину.

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Вагітна Даша Квіткова захоплює красою на узбережжі океану. На одній з фотографій вона позувала, еротично прогнувшись на білосніжному пісочку. Для зйомки дівчина обрала роздільний купальник світлого кольору, який гарно підкреслив усі принади її розкішного тіла.

Зокрема, Даша продемонструвала спокусливі ніжки. Вона ніжилася на сонечку, кучеряве волосся грайливо майоріло на вітрі й час ніби зупинився. Квіткова зачарувала натуральною вродою посеред неймовірно красивої природи. Блогерка отримує задоволення від кожної миті довгоочікуваного відпочинку.

Чоловік завжди бачить найкраще,

– з ніжністю написала Даша.



Даша Квіткова на Мальдівах / Фото з інстаграму Даші Квіткової