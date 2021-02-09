Жена героя 9 сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина беременна первенцем. Даша Квиткова только недавно объявила о своем особом состоянии, однако уже успела сняться во многих фотосессиях. Для новой съемки она выбрала нюдовое боди и мужской пиджак.

Блогерша поделилась, что стала звездой социального проекта украинского журнала Viva. Никаких других деталей она раскрывать не стала, однако показала 1,8-миллионной аудитории видео бэкстейдж съемки.

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Даша Квиткова выбрала обольстительный look, который акцентировал внимание на округлом животе. Сейчас она находится на 17 неделе беременности и признается, что малыш быстро растет. Поэтому заметно увеличиваются и формы будущей мамы, хотя ее вес остается неизменным.

"Вообще не верю, что живот растет настолько быстро, я просто не успеваю", – отметила жена Никиты Добрынина.

Соблазнительный образ Даши Квитковой

Перед камерой знаменитость позировала в обтягивающем нюдовом боди без бретелек. Откровенный наряд в тон кожи и с пикантным декольте подчеркнул большой беременный животик блогерши. В нем она выглядела словно обнаженная, поэтому прикрыла стройное тело классическим мужским пиджаком серого цвета.

Образ Даши Квитковой довершила длинная лаконичная цепочка, соблазнительно спадал на грудь, кольца, изысканная укладка и нежный макияж с розовой помадой. Она позировала на высоком деревянном стуле, поэтому в кадре эффектно засветила обнаженные ножки.