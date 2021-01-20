В среду, 20 января, жена героя "Холостяка 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова объявила, что беременна первенцем. На четвертом месяце беременности блогер полетела на Мальдивы и показала заметно округлившийся живот в новом романтическом видео.

На зимние каникулы Никита Добрынин и Даша Квиткова отправились на Мальдивы. На райском острове супруги объявили, что ждут рождения первенца и очаровали сеть чувственным фото на берегу океана. Беременная знаменитость опубликовала новое видео в инстаграм-профиле, которое сняла на закате. В кадре она засветила беременный животик.

Важно Даша Квиткова и Никита Добрынин ожидают рождения первенца: трогательное фото

На побережье Индийского океана Даша Квиткова предстала в нежном белом платье длины миди в голубой горох. Наряд свободного кроя с вырезами на талии идеально подчеркнул фигуру беременной блогерши. Его стоимость составляет 1 900 гривен. Волнистые волосы звезда собрала в пышный низкий хвост и нанесла легкий макияж, а безлюдным песчаным пляжем прогуливалась босиком.

Похоже, для отдыха на Мальдивах избранница Никиты Добрынина подобрала широкую летнюю одежду, которая бы не акцентировала на заметно округлом животике на четвертом месяце беременности. Даша Квиткова призналась, что все романтические моменты, в том числе и закаты, она теперь разделяет не только с мужем, но и с будущей крохой.

Каждым мероприятием любуемся теперь втроем,

– трогательно написала будущая мамочка.