28-річна Cardi B опублікувала всього один кадр з нової відвертої фотосесії, однак він викликав справжній резонанс у мережі. За добу фото зібрало майже 11 мільйонів лайків.

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На ньому реперка постала повністю оголена в обіймах чоловіка Offset, з яким ледь не розлучилась у вересні минулого року. Cardi B позувала топлес, засвітивши всі татуювання. Пишні груди вона прикривала руками з довжелезним білим манікюром. Замість одягу артистка підібрала аксесуари – масивні золоті браслети й сережки з камінням. Стилісти вклали її волосся в елегантну зачіску й нанесли макіяж зі стрілками.

Тоді як Offset з'явився в кадрі з оголеним торсом. Він пристрасно цілував дружину в шию, ніжно обхопивши її вагітний животик.

Ми слухали одне одного, спілкувалися, молилися, а потім Бог нагородив нас і нашу сім'ю ще одним маленьким благословенням. Ми готові і такі щасливі! Всім спасибі за вітання та найкращі побажання,

– зворушила скандальна реперка.

Оголена Cardi B з чоловіком Offset / Фото з інстаграму реперки