28-летняя Cardi B опубликовала всего один кадр из новой откровенной фотосессии, однако он вызвал настоящий резонанс в сети. За сутки фото собрало почти 11 миллионов лайков.

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На нем рэперша предстала полностью обнаженная в объятиях мужчины, с которым едва не рассталась в сентябре прошлого года. Cardi B позировала топлес, засветив все татуировки. Пышную грудь она прикрывала руками с длинным белым маникюром. Вместо одежды артистка подобрала аксессуары – массивные золотые браслеты и серьги с камнями. Стилисты уложили ее волосы в элегантную прическу и нанесли макияж со стрелками.

Тогда как Offset появился в кадре с обнаженным торсом. Он страстно целовал жену в шею, нежно обхватив ее беременный животик.

Мы слушали друг друга, общались, молились, а потом Бог наградил нас и нашу семью еще одним маленьким благословением. Мы готовы и так счастливы! Всем спасибо за поздравления и наилучшие пожелания,

– растрогала скандальная реперша.

Обнаженная Cardi B с мужем Offset / Фото из инстаграма рэперши