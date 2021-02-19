Знаменитий музичний продюсер Вадим Лисиця співпрацює з багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Про складні характери співачок Олі Полякової та Наталії Могилевської ходять легенди, однак чоловік запевнив, що кайфує від роботи з ними.

Саундпродюсер та аранжувальник Вадим Лисиця допомагає створювати хіти артистам першого ешелону – Олі Поляковій, Мішель Андраде, Наталії Могилевській, Потапу, Наді Дорофєєвій та іншим. Він зізнається, що працювати з відомим і знаменитими непросто.

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Музичний продюсер запевнив, що конструктивних суперечок не боїться, адже в них народжується істина та хороша музика.

Вони вимогливі, вони бачать, що хочуть побачити і почути, і вони досягають свого... Хоча всі кажуть: "Як ти з ними працюєш, як ти їх витримуєш?". Як бачите, витримую, все добре,

– поділився продюсер.

Вадим Лисиця про Наталію Могилевську

Продюсер запевнив, що за роки роботи з артисткою в них був лише один гострий момент. Тоді він працював над новою піснею Могилевської, а вона в той час була на відпочинку. Так, зірка прослухала фінальний матеріал "в незрозумілій акустичній атмосфері" та зробила поспішні висновки щодо звучання пісні.

"Був такий момент, що я кажу: "Чим ти слухаєш? Ти говориш речі, яких реально не існує!" Вона: "Ні. Я слухаю, я розумію, що повинно не так звучати!", – пригадав Вадим Лисиця.

Після відпустки Наталія Могилевська приїхала до продюсера, прослухала запис на студії та в автомобілі й звернулась до музиканта зі словами: "Лисичко, пробач". Відтоді конфліктів у них не було. Додамо, що на день народження Вадим Лисиця подарував артистці професійні студійні навушники, аби надалі уникати подібних курйозів.

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Вадим Лисиця про Олю Полякову

Про конфліктність королеви української сцени також відомо чимало. Нещодавно вона оскандалилася заявою про Тіну Кароль, назвавши колегу "відомою плакальницею на похороні". Однак Вадим Лисиця запевнив, що співачка дуже амбіційна й світла особистість, тому працювати з нею для нього саме задоволення.

Вона мега потужна особистість. Коли заходить в студію, запалюється світло, таке все яскраве. Я не можу сказати, що вона конфліктна,

– наголосив продюсер.