Знаменитый музыкальный продюсер Вадим Лисица сотрудничает со многими звездами украинского шоу-бизнеса. О сложных характерах певиц Оли Поляковой и Натальи Могилевской ходят легенды, однако мужчина заверил, что кайфует от работы с ними.

Саундпродюсер и аранжировщик Вадим Лисица помогает создавать хиты артистам первого эшелона – Оле Поляковой, Мишель Андраде, Наталье Могилевской, Потапу, Надежде Дорофеевой и другим. Он признается, что работать с известным и знаменитыми непросто.

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Музыкальный продюсер заверил, что конструктивных споров не боится, ведь в них рождается истина и хорошая музыка.

Они требовательны, они видят, что хотят увидеть и услышать, и они достигают своего... Хотя все говорят: "Как ты с ними работаешь, как ты их выдерживаешь?". Как видите, выдерживаю, все хорошо,

– поделился продюсер.

Вадим Лисица о Наталье Могилевской

Продюсер заверил, что за годы работы с артисткой у ​​них был лишь один острый момент. Тогда он работал над новой песней Могилевской, а она в то время была на отдыхе. Звезда прослушала финальный материал "в непонятной акустической атмосфере" и сделала поспешные выводы по звучанию песни.

"Был такой момент, что я говорю: "Чем ты слушаешь? Ты говоришь вещи, которых реально не существует!" Она: "Нет. Я слушаю, я понимаю, что должно не так звучать!", – вспомнил Вадим Лисица.

После отпуска Наталья Могилевская приехала к продюсеру, прослушала запись на студии и в автомобиле и обратилась к музыканту со словами: "Лисичка, прости". С тех пор конфликтов у них не было. Добавим, что на день рождения Вадим Лисица подарил артистке профессиональные студийные наушники, чтобы в дальнейшем избегать подобных курьезов.

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Вадим Лисица об Оле Поляковой

О конфликтности королевы украинской сцены также известно немало. Недавно она оскандалилась заявлением о Тине Кароль, назвав коллегу "известной плакальницей на похоронах". Однако Вадим Лисица заверил, что певица очень амбициозная и светлая личность, поэтому работать с ней для него одно удовольствие.

Она мега мощная личность. Когда заходит в студию, зажигается свет, такое все яркое. Я не могу сказать, что она конфликтная,

– отметил продюсер.