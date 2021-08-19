Утретє матуся: Катерина Осадча народила дитину

Відома українська телеведуча Катерина Осадча 19 серпня 2021 року стала мамою. У зірки та її чоловіка Юрія Горбунова народився син. Багатодітна матуся не тямить себе від щастя і вже поділилась першими зворушливими фото з малюком.

Малюк відомої телепари Каті Осадчої та Юрія Горбунова з'явився на світ в одному зі столичних пологових відділень "Isida" о 5 годині ранку. Про народження сина новоспечена матуся сповістила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Привіт, наш новий всесвіт! Я мама трьох синів. Юрій Горбунов, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці,

– написала в мережі щаслива матуся та опублікувала ніжне чорно-біле фото з рукою новонародженого малюка.



Катя Осадча стала мамою втретє / Фото з інстаграму ведучої

Емоціями від народження свого другого сина поділився татусь Юрій Горбунов.

"Сьогодні, 19 серпня о 5:05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива, довгоочікувана подія – в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою, наша матуся!! Люблю тебе! Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину і бачити, як з'являється на світ твоя дитина!! Дякую тобі за це!!" – поділився щемливими деталями зірковий батько.



Юрій Горбунов показав ніжку сина / Фото з інстаграму ведучого



Деталі народження сина Осадчої та Горбунова / Фото з інстаграму Горбунова



Щасливий батько Юрій Горбунов у пологовому / Фото з інстаграму ведучого

Реакція мережі

На радісну звістку в мережі вже відреагували найближчі друзі та колеги зірок, а також вірні прихильники:

"Ааа, вітаю! Як круто!", – Джамала;

"Вітаємо!";

"Вітаю вашу родину!";

"Вітаю вас! Нехай росте здоровою і щасливою людиною";

"Вітаю багатодітну мамочку трьох синочків. Хай будуть усі щасливі";

"Вітаю. Хай росте здоровенький і щасливий. Хай Ангел-Охоронець завжди буде поруч";

"Вітаю з появою нового янголяти".

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