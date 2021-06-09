38-річний громадський активіст та брат співачки Аріани Гранде Френкі оголосив про заручини зі своїм бойфрендом, актором Хейлом Леоном. Примітно, що це сталося майже через місяць після весілля його знаменитої сестри.

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Брат Аріани Гранде виходить заміж

Зворушлива церемонія відбулась у будинку в Лос-Анджелесі. На ній були присутні родичі пари та близькі друзі. Зокрема, гостями були мама Гранде Джоан і тітка Леона Керолайн.

Френкі Гранде вирішив влаштувати сюрприз для бойфренда. Він запросив Хейла на святкування 4 річниці свого тверезого способу життя й організував вечірку. Заручини брат Аріани створив за допомогою віртуальної реальності.

Це був такий прекрасний, прекрасний момент. Хейл був дуже здивований, і ми обидва почали плакати від радості. Я працював над тим, щоб зробити йому пропозиції у віртуальній реальності понад рік, і це було абсолютно захопливо для нас обох,

– розповів Френкі.



Френкі Гранде та Хейл Леон / Фото People

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