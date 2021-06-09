38-летний общественный активист и брат певицы Арианы Гранде Фрэнки объявил о помолвке со своим бойфрендом, актером Хейлом Леоном. Примечательно, что это произошло почти через месяц после свадьбы его знаменитой сестры.
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У брата Арианы Гранде будет свадьба
Трогательная церемония состоялась в доме в Лос-Анджелесе. На ней присутствовали родственники пары и близкие друзья. В частности, гостями были мама Гранде Джоан и тетя Леона Кэролайн.
Фрэнки Гранде решил устроить сюрприз для бойфренда. Он пригласил Хейла на празднование 4 годовщины своего трезвого образа жизни и организовал вечеринку. Помолвку брат Арианы создал с помощью виртуальной реальности.
Это был такой прекрасный, прекрасный момент. Хейл был очень удивлен, и мы оба начали плакать от радости. Я работал над тем, чтобы сделать ему предложение в виртуальной реальности более года, и это было совершенно захватывающе для нас обоих,
– рассказал Фрэнки.
Фрэнки Гранде и Хейл Леон / Фото People
Что известно об отношениях Фрэнки Гранде и Хейла Леона
- Пара познакомилась в одном из танцевальных баров Лос-Анджелеса в 2019 году. Сам Фрэнки назвал встречу "любовью с первого танца".
- Недавно влюбленные отпраздновали 2 годовщину романтических отношений поездкой в Палм-Спрингс.
- Фрэнки рассказал, что родители и близкие хорошо относятся к их роману, а также благосклонны к Леону. Особенно хорошие отношения у него сложились с бабушкой Гранде.