38-летний общественный активист и брат певицы Арианы Гранде Фрэнки объявил о помолвке со своим бойфрендом, актером Хейлом Леоном. Примечательно, что это произошло почти через месяц после свадьбы его знаменитой сестры.

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У брата Арианы Гранде будет свадьба

Трогательная церемония состоялась в доме в Лос-Анджелесе. На ней присутствовали родственники пары и близкие друзья. В частности, гостями были мама Гранде Джоан и тетя Леона Кэролайн.

Фрэнки Гранде решил устроить сюрприз для бойфренда. Он пригласил Хейла на празднование 4 годовщины своего трезвого образа жизни и организовал вечеринку. Помолвку брат Арианы создал с помощью виртуальной реальности.

Это был такой прекрасный, прекрасный момент. Хейл был очень удивлен, и мы оба начали плакать от радости. Я работал над тем, чтобы сделать ему предложение в виртуальной реальности более года, и это было совершенно захватывающе для нас обоих,

– рассказал Фрэнки.



Фрэнки Гранде и Хейл Леон / Фото People

Что известно об отношениях Фрэнки Гранде и Хейла Леона