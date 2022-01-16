У подорож зіркова сім'я полетіла з сином Нілом, якому всього 5 місяців. Так, їм довелось взяти з собою п'ять валіз, три рюкзаки, дві коляски та три автокрісла. З усім цим вони оселились у будинку в Маямі, за який Анатолій Анатоліч платить пристойні гроші.

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Оселя з великою вітальнею, заднім двором і виходом до яхт обходиться їм 260 доларів за добу – більш як 7 тисяч гривень. Тоді як минулого року вони платили ледь не у два рази дешевше, 140 доларів. За словами шоумена, щоб купити такий дім, треба назбирати пів мільйона доларів – 14 мільйонів гривень!

Усе подорожчало, і Маямі теж. Наприклад, минулого року будинок обходився нам 140 доларів за ніч. Цього року – 260. Подорожувати сім'єю складно, дорого, але точно цікаво,

– зізнався Анатолій Анатоліч.

Цікаво, що кум Анатоліча Влад Яма винаймає апартаменти в елітній багатоповерхівці з видом на океан. На пляжі, що поряд, танцівник зустрів Монатіка з дружиною Іриною.

Будинок, який Анатолій Анатоліч орендує в Маямі / Фото з інстаграму шоумена

Будинок, який Анатолій Анатоліч орендує в Маямі / Фото з інстаграму шоумена