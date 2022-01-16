В путешествие звездная семья улетела с сыном Нилом, которому всего 5 месяцев. Так, им пришлось взять с собой пять чемоданов, три рюкзака, две коляски и три автокресла. Со всем этим они поселились в доме в Майами, за который Анатолий Анатолич платит приличные деньги.

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Дом с большой гостиной, задним двором и выходом к яхтам обходится им 260 долларов за сутки – более 7 тысяч гривен. Тогда как в прошлом году они платили чуть ли не в два раза дешевле, 140 долларов. По словам шоумена, чтобы купить такой дом, надо собрать пол миллиона долларов – 14 миллионов гривен!

Все подорожало, и Майами тоже. Например, в прошлом году дом обходился нам 140 долларов за ночь. В этом году – 260. Путешествовать семьей сложно, дорого, но точно интересно,

– признался Анатолий Анатолич.

Интересно, что кум Анатолича Влад Яма снимает апартаменты в элитной многоэтажке с видом на океан. На пляже, который рядом, танцовщик встретил Монатика с женой Ириной.

Дом, который Анатолий Анатолич арендует в Майами / Фото из инстаграма шоумена​

Дом, который Анатолий Анатолич арендует в Майами / Фото из инстаграма шоумена