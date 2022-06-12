"Усе буде нормально": Дорофєєва розповіла кумедну історію з репетиції з пораненою дівчинкою

У п'ятницю, 10 червня, "Динамо" провів благодійний матч в Іспанії. На ньому Надя Дорофєєва виступила з 13-річною Сонею з Миколаївщини, яку поранило уламком у скроню. Як з'ясувалося, зірка хвилювалася більше за дівчинку.

В ефір всеукраїнського телемарафону ввімкнулися Надя Дорофєєва та Соня, які два дні тому виступали на стадіоні в Барселоні. Вони поділилися враженнями від зустрічі й розповіли смішну історію з репетиції.

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Чому Дорофєєва виступила з пораненою Сонею з Миколаївщини

Коли телефонують нам "Здійсни мрію", то в мене одна відповідь – так, звичайно. Звичайно, коли мені розповіли про Соню, коли розказали, що Соня почала вчитися грати на гітарі, що вона дуже хоче виступити, ну яка тут може бути відповідь?!

– емоційно заявила співачка.

Тоді як Соня не одразу довідалася, що акомпануватиме на гітарі самій Дорофєєвій. Усього два дні було в неї, аби вивчити акорди пісні "Думи", яку зірка випустила в дуеті з Артемом Пивоваровим.

"У лікарні я дізналася, що в Барселоні буде футбол, і я маю зіграти там на гітарі. Я одразу прийняла це, і ми з Женею, моїм вчителем по гітарі, відразу ж почали вчити пісню. Через два тижні нам сказали, що Надя Дорофєєва буде зі мною виступати. Ми прилетіли в Барселону, і я не сильно хвилювалася, а трошечки, що погано зіграю. Але все одно вірила, що концерт пройде шикарно… Для мене це був чудовий день, бо моя мрія здійснилася", – поділилася Соня.

"Соня, ну ти просто чудо, я в тебе закохана як в людину. Ти молодець і величезний приклад усім українцям, якою треба бути сильною. Я пишаюся", – підсумувала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з Сонею в ефірі телемарафону / Скриншот з відео

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Що розвеселило Дорофєєву на репетиції з Сонею

Співачка зізналася, що в них з Сонею було кілька репетицій, але перед виходом на футбольну арену в Іспанії вона хвилювалася більше, ніж дівчинка.

Я запитую: "Соню, ну як ти, як у тебе настрій? Чи сильно ти хвилюєшся?" Тому що я завжди хвилююся, а Соня каже: "Усе буде нормально". І після цього я зрозуміла, що виступ вдасться точно, тому що Соня з такою впевненістю це сказала,

– з усмішкою розповіла Дорофєєва.

На початку березня на Миколаївщині Соні в голову влучив уламок снаряда. Під обстрілами її доправили до миколаївської лікарні, але там дістати його не змогли, бо не мали потрібного обладнання. Операція відбулася за кілька тижнів у столичному "Охматдиті".Після виступу в Барселоні на Соню чекає кількамісячна реабілітація у Швейцарії, аби її рука та нога, які майже перестали рухатися, повністю відновилися.