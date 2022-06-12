В эфир всеукраинского телемарафона включились Надя Дорофеева и Соня, которые два дня назад выступали на стадионе в Барселоне. Они поделились впечатлениями от встречи и рассказали смешную историю репетиции.

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Почему Дорофеева выступила с раненой Соней из Николаевщины

Когда звонят нам "Осуществи мечту", то у меня один ответ – да, конечно. Конечно, когда мне рассказали о Соне, когда рассказали, что Соня начала учиться играть на гитаре, что она очень хочет выступить, ну какой здесь может быть ответ?!

– эмоционально заявила певица.

В то время как Соня не сразу узнала, что будет аккомпанировать на гитаре самой Дорофеевой. Всего два дня было у нее, чтобы изучить аккорды песни "Думи", которую звезда выпустила в дуэте с Артемом Пивоваровым.

"В больнице я узнала, что в Барселоне будет футбол, и я должен сыграть там на гитаре. Я сразу приняла это, и мы с Женей, моим учителем по гитаре, сразу начали учить песню. Через две недели нам сказали, что Надя Дорофеева будет со мной выступать. Мы прилетели в Барселону, и я не сильно волновалась, а немножко, что плохо сыграю. Но все равно верила, что концерт пройдет шикарно… Для меня это был отличный день, потому что моя мечта сбылась", – поделилась Соня.

"Соня, ну ты просто чудо, я в тебя влюблена как в человека. Ты молодец и огромный пример всем украинцам, какой надо быть сильной. Я горжусь", – подытожила Дорофеева.

Надя Дорофеева с Соней в эфире телемарафона / Скриншот с видео

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Что развеселило Дорофееву на репетиции с Соней

Певица призналась, что у них с Соней было несколько репетиций, но перед выходом на футбольную арену в Испании она больше волновалась, чем девочка.

Я спрашиваю: "Соня, ну как ты, как у тебя настроение? Сильно ли ты волнуешься?" Потому что я всегда волнуюсь, а Соня говорит: "Все будет нормально". И после этого я поняла, что выступление удастся точно, потому что Соня с такой уверенностью это сказала,

– с улыбкой рассказала Дорофеева.

Следует объяснить! В начале марта в Николаевской области Сони в голову попал осколок снаряда. Под обстрелами ее доставили в николаевскую больницу, но там достать его не смогли, потому что не было нужного оборудования. Операция прошла через несколько недель в столичном "Охматдете".



После выступления в Барселоне Соню ждет несколько месячная реабилитация в Швейцарии, чтобы ее рука и нога, почти переставшие двигаться, полностью восстановились.