На вопрос ведущего в шоу "Слава+", почему Мариуполь разбомбливают россияне, Дурнев убежден, что это шантаж. Чтобы показать Украине и миру, что будет, если не повиноваться россиянам.

Читайте также Самые ужасные кадры, – Евгений Синельников рассказал, как эвакуировался из-под Киева

"Это шантаж. Попытка показать, что может быть, если мы не сдадимся, что будет с людьми и городами. Вести военные действия в условиях такого большого города – это целое дело, потому что там река, укрепления, заводы", – отмечает Дурнев.

По его словам, по ощущениям – это кардинально разные истории, случившиеся в 2014 и 2022 годах.

В 2014-м это походило на террористический акт, который, разумеется, кто совершил, но не понятно, для чего. Потому что, кроме того, что они сейчас убили людей и разрушили здания, толку для них нет. То есть ощущения сейчас не таковы. Сейчас ощущение непрерывного ужаса и просто страшного сна,

– говорит Дурнев.

Относительно его родных, то в городе до сих пор остались тетя и двоюродный брат. Крестный с сыном и матерью близких друзей только 17 марта удалось уехать из города. Ведущий до сих пор не знает, что с его родными в Мариуполе, потому что, как и все остальные, нет с ними никакой связи.