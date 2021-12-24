Wellboy (Антон Вельбой) відповів на 29 запитань від ведучого Слави Дьоміна. Одне з них стосувалося картавості юнака.

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Wellboy про картавість

Виконавець поділився, що в школі його ніколи не ображали, і він не зазнавав булінгу. Але коли хтось згадував про картавість, Wellboy міг образитися.

Мене раніше це ображало. Бувало, хтось там нишком згадає, що я картавий. Але я умів завжди викручуватися, віджартовуватися. Я навіть у компанію колись приходив і казав: "Здоров, я картавий, просьба мене не ображати й не чіпати. І спеціально вставляв якнайбільше букви "р",

– зізнався він.

Співак додав, що в дитинстві він займався з логопедом. Однак заняття протривали недовго.

"Я сказав: "Ма, я не хочу всіх цих мук, каторг. Вона сказала: "Ну говори, як говориш, усі ж тебе розуміють", – розповів Wellboy.

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Wellboy поділився, що може комплексувати лише через те, що не впевнений у своїх танцювальних вміннях. Тому він дуже соромиться, коли його просять станцювати.