Wellboy (Антон Вельбой) ответил на 29 вопросов от ведущего Славы Демина. Один из них касался картавости юноши.

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Wellboy о картавости

Исполнитель поделился, что в школе его никогда не обижали, и он не испытывал буллинга. Но когда кто-то упоминал о картавости, Wellboy мог обидеться.

Меня это обижало. Бывало, кто-то там втихомолку вспомнит, что я картавый. Но я умел всегда выкручиваться, отшучиваться. Я даже в компанию когда-то приходил и говорил: "Здоров, я картавый, просьба меня не обижать и не трогать. И специально вставлял как можно больше буквы "р",

– признался он.

Певец добавил, что в детстве он занимался с логопедом. Однако занятия продлились недолго.

"Я сказал: "Ма, я не хочу всех этих мук, каторг. Она сказала: "Ну говори, как говоришь, все же тебя понимают", – рассказал Wellboy.

29 вопросов от "Люкс ФМ" для Wellboy: смотрите видео онлайн

Wellboy поделился, что может комплексовать лишь из-за того, что не уверен в своих танцевальных умениях. Поэтому он очень стесняется, когда его просят станцевать.