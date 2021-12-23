Юний український співак Wellboy досить швидко здобув популярність. Він розповів, на скільки часу йому вистачить 100 доларів.

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На скільки часу Wellboy вистачить 100 доларів

Виконавець поділився, що 100 доларів йому вистачить на життя приблизно на 2 тижні. Хоча раніше могло вистачати на довше.

Рік тому на 100 доларів я зміг би прожити в гуртожитку і не про що не думаючи місяць. 100 доларів – це величезні гроші, ви що,

– зізнався артист.

Wellboy додав, що нечасто носить з собою гаманець. Зокрема, він дуже рідко бере готівку на зйомки.

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Нагадаємо, продюсером Wellboy є Юрій Бардаш, експродюсер гурту "Грибы". Та нещодавно виявилося, що частково участь у просуванні артиста взяла Тіна Кароль.

Зокрема, співачка підтримала Wellboy фінансово. Вона дала виконавцю перші кошти на запис знаменитого хіта "Гуси".