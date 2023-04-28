Під завалами люди, – Олена Зеленська прокоментувала моторошний нічний обстріл Умані
Джерело:Олена Зеленська
Вночі 28 квітня росіяни вкотре цинічно обстріляли Україну. У той час, коли люди спали у своїх домівках, окупанти запустили по мирних містах ракети. Були влучання в житлові будинки, зокрема в Умані. Перша леді емоційно відреагувала на цинічні обстріли, які знову забрали життя невинних людей.
Олена Зеленська опублікувала жахливі кадри з місця трагедії у своїх соцмережах. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди. Станом на 10:00 відомо про сімох загиблих, серед яких маленька дитина.
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Олена Зеленська про влучання в Умані
"Умань… Прицільним ракетним обстрілом росіяни знищили частину багатоповерхівки. Під завалами люди. Це настільки страшно, що здається паралельною реальністю. Бо ж не можуть люди так чинити з людьми. А росіяни – можуть. Мої співчуття рідним загиблих… Відплата неодмінно настане", – написала перша леді у твітері, додавши фото з місця трагедії.
Олена Зеленська про нічні обстріли / Скриншот твітера першої леді
Цієї ночі від ракетних ударів постраждали й інші українські міста. Є влучання ракети в житловий будинок, загинули 2-річна дівчинка та її мама.
Вічна пам'ять… Цей біль з нами назавжди,
– написала Зеленська.
Олена Зеленська про нічні обстріли / Скриншот твітера першої леді
Росіяни знову обстріляли Україну: найголовніше
- Вночі 28 квітня росіяни вкотре масово атакували Україну – запустили 23 крилаті ракети.
- Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
- Також наші захисники знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- У Дніпрі внаслідок обстрілу загинула дитина. Рятувальники продовжують розбирати завали в Умані.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає відповідь на ракетний терор.