Олена Зеленська опублікувала жахливі кадри з місця трагедії у своїх соцмережах. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди. Станом на 10:00 відомо про сімох загиблих, серед яких маленька дитина.

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Олена Зеленська про влучання в Умані

"Умань… Прицільним ракетним обстрілом росіяни знищили частину багатоповерхівки. Під завалами люди. Це настільки страшно, що здається паралельною реальністю. Бо ж не можуть люди так чинити з людьми. А росіяни – можуть. Мої співчуття рідним загиблих… Відплата неодмінно настане", – написала перша леді у твітері, додавши фото з місця трагедії.



Олена Зеленська про нічні обстріли / Скриншот твітера першої леді

Цієї ночі від ракетних ударів постраждали й інші українські міста. Є влучання ракети в житловий будинок, загинули 2-річна дівчинка та її мама.

Вічна пам'ять… Цей біль з нами назавжди,

– написала Зеленська.





Олена Зеленська про нічні обстріли / Скриншот твітера першої леді

Росіяни знову обстріляли Україну: найголовніше