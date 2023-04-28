Елена Зеленская опубликовала ужасающие кадры с места трагедии в своих соцсетях. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся люди. По состоянию на 10:00 известно о семи погибших, среди которых маленький ребенок.

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Елена Зеленская о попадании в Умань

"Умань… Прицельным ракетным обстрелом россияне уничтожили часть многоэтажки. Под завалами люди. Это настолько страшно, что кажется параллельной реальностью. Ведь не могут люди так поступать с людьми. А россияне – могут. Мои соболезнования родным погибших… Возмездие непременно наступит", – написала первая леди в твиттере, добавив фотографии с места трагедии.



Елена Зеленская о ночных обстрелах / Скриншот твиттера первой леди

Этой ночью от ракетных ударов пострадали и другие украинские города. Есть попадания ракеты в жилой дом, погибли 2-летняя девочка и ее мама.

Вечная память… Эта боль с нами навсегда,

– написала Зеленская.





Елена Зеленская о ночных обстрелах / Скриншот твиттера первой леди

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