Улюблені колядки шоумена JULIK: тексти різдвяних пісень
Джерело:24 канал
Шоумен JULIK ексклюзивно для читачів 24 каналу назвав декілька улюблених колядок, з якими приходить в гості на Різдво. Колядки, які обожнює чоловік, і їхні тексти – дізнавайтеся далі.
На Різдво у різних куточках країни звучить коляда. Мільйони людей прославляють народження Ісуса Христа. JULIK також не оминає увагою особливе, світле свято. Щороку рідні та друзі можуть почути в його виконанні декілька колядок.
Це цікаво Щоб різдвяна зірка завжди сяяла, – ексклюзивне привітання від JULIK з Різдвом
Колядки від JULIK
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"Бог предвічний народився"
Текст колядки "Бог предвічний":
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вифлеємі народився:
Месія, Христос наш
І Пан наш, для всіх нас
Нам народився.
Ознаймив се Ангел Божий:
Наперед пастирям,
А вчера звіздарям
І земним звірям.
Діва Сина як породила,
Звізда ста, де Христа
Невіста Пречиста
Сина зродила.
Тріє цари несуть дари
До Вифлеєм міста,
Де Діва Пречиста
Сина повила.
Звізда їм ся об'явила
В дорозі о Бозі,
При волі, при ослі
Їм ознаймила:
– Тріє царі, де ідете?
– Ми ідем в Вифлеєм
З желанєм, спокоєм
І повернемся.
Іншим путем повернули,
Погану, безстидну,
Безбожну Іроду
Не повідали.
Йосифові Ангел мовить:
– З Дитятком і з Матков,
З бидлятком, ослятком
Най ся хоронить.
"Слава Богу!" заспіваймо,
Честь Сину Божому
І Пану нашому
Поклін віддаймо.
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"Нова радість стала"
Текст колядки "Нова радість стала":
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
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"На небі зірка ясна засяла"
Текст колядки "На небі зірка ясна засяла":
На небі зірка ясна засяла
І любим світлом сіяє;
Хвиля спасення нам завитала,
Бог в Вифлеємі рождаєсь.
Щоб землю з небом в одно злучити,
Христос родився: Славіте!
В біднім вертепі, в яслах на сіні
Спочив Владика, Цар світа,
Отож до Него спішім всі нині,
Нашого жде Він привіта.
Спішім любови, тхом Го огріти,
Христос родився: Славіте!
Благослови нас, Дитятко Боже,
Дари нас нині любов'ю,
Най ціла сила пекла не зможе
Нас розділити з Тобою.
Благослови нас, ми Твої діти,
Христос родився: Славіте!
Зверніть увагу "Веселая новина", "Свята ніч": колядки у виконанні Ivan NAVI
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"Бог ся рождає"
Текст колядки "Бог ся рождає":
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться,
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоти Бога бачуть,
Тут же, тут же,
Тут же, тут же, тут!
Марія Му Мати прекрасно співає,
І хор Ангельський їй допомагає!
Йосиф старенький колише Дитятко:
– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!
Три славні царі к вертепу приходять,
Ладан і смирну, золото приносять.
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя своєго вітають.
І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.