Ivan NAVI є одним з тих артистів, які не забувають шанувати традиції свого народу та передавати їх наступним поколінням. На Різдво артист обожнює колядувати.

Цікаво Побачив у ній щось особливе, – Ivan NAVI розповів як у новорічну ніч зустрів своє кохання

Ексклюзивно для читачів 24 каналу артист зізнався, що улюбленою колядкою з дитинства для нього є "Веселая новина" – стародавня карпатська колядка, яку його навчили дідусь з бабусею.

Одної ночі перед Різдвом я прокинувся з ідеєю як вона повинна звучати в записі – лише в супроводі контрабасу. Одразу побіг на студію, записали ми її за одну ніч, а вже наступного дня, щоб встигнути до Різдва ми зняли на неї відео. Дуже хочу, щоб традиції жили і передавались далі, тому давайте колядувати разом. Веселого Різдва!

– закликав артист.

Текст колядки "Веселая новина"

Радуйтеся всі людіє,

Радість з неба нам спадає.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

Ступив до нас з високости,

Щоби міг нас всіх тут спасти.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

Прийшли к Нему тріє цари,

Поклін дають, кладуть дари.

Веселая нам новина:

Породила Діва Сина,

Марія! Марія! Марія! (2)

"Веселая новина" у виконанні Ivan NAVI: дивіться відео онлайн

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Колядки Ivan NAVI музично дуже мінімалістичні, але наповнені особливим духом та відчуттям ритму. З відомих колядок для артиста особливою також є "Свята ніч". Він створив її авторську інтерпретацію. Для музичного оформлення цієї особливої композиції використав лише віолончель.

Текст колядки "Свята ніч"

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім, тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Хей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий, цілий світ.

Щоб спасти цілий, цілий світ.

"Свята ніч" у виконанні Ivan NAVI: дивіться відео онлайн