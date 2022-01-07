7 січня – особливий день для мільйонів українців. Ще з дитинства різдвяний день асоціюється у нас з колядками, вертепом, сімейним застіллям, теплими зустрічами. Особливим Різдво є й для шоумена JULIK.

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JULIK про Святвечір і Різдво в його родині

Шоумен зізнався, що обожнює Святвечір і Різдво: "Це генетичний код українців. Різдво – це не лише смачне застілля, а й чудова можливість побачити всю родину. Відродження традицій, кутя, колядки – все те, без чого важко уявити цей день. Останні декілька років у моїй сім'ї є хороша традиція. Ми проводимо Святвечір вдома, разом готуємо 12 пісних страв. Приєднуються абсолютно всі члени родини. Навіть, неочікувано для себе, напередодні цього свята я почав шукати рецепти пампухів, бо в Києві минулого року не зміг їх придбати. А вже 7 січня з дружиною та сином відвідуємо родичів і друзів".



JULIK з дружиною та сином / Фото з інстаграму шоумена

Улюблені колядки

Серед улюблених різдвяних пісень JULIK є: "Бог предвічний", "Нова радість стала", "На небі зірка", "Бог ся рождає".

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Привітання для читачів 24 каналу

"Я бажаю, щоб різдвяна зірка завжди сяяла для вас та вашої родини. Щоб усі лиха, негоди та стихії зникли та ви знали лише одне слово – щастя! Христос Народився!", – звернувся JULIK до читачів.

Сайт 24 каналу вітає усіх з Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще