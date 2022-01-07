На Рождество в разных уголках страны звучит коляда. Миллионы людей прославляют рождение Иисуса Христа. JULIK также не обходит вниманием особый, светлый праздник. Каждый год родные и друзья могут услышать в его исполнении несколько колядок.

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Колядки от JULIK

"Бог предвічний народився"

Текст колядки "Бог предвічний":

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.



В Вифлеємі народився:

Месія, Христос наш

І Пан наш, для всіх нас

Нам народився.



Ознаймив се Ангел Божий:

Наперед пастирям,

А вчера звіздарям

І земним звірям.



Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.



Тріє цари несуть дари

До Вифлеєм міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.



Звізда їм ся об'явила

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила:



– Тріє царі, де ідете?

– Ми ідем в Вифлеєм

З желанєм, спокоєм

І повернемся.



Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.



Йосифові Ангел мовить:

– З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Най ся хоронить.



"Слава Богу!" заспіваймо,

Честь Сину Божому

І Пану нашому

Поклін віддаймо.

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"Нова радість стала"

Текст колядки "Нова радість стала":

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"На небі зірка ясна засяла"

Текст колядки "На небі зірка ясна засяла":

На небі зірка ясна засяла

І любим світлом сіяє;

Хвиля спасення нам завитала,

Бог в Вифлеємі рождаєсь.

Щоб землю з небом в одно злучити,

Христос родився: Славіте!



В біднім вертепі, в яслах на сіні

Спочив Владика, Цар світа,

Отож до Него спішім всі нині,

Нашого жде Він привіта.

Спішім любови, тхом Го огріти,

Христос родився: Славіте!



Благослови нас, Дитятко Боже,

Дари нас нині любов'ю,

Най ціла сила пекла не зможе

Нас розділити з Тобою.

Благослови нас, ми Твої діти,

Христос родився: Славіте!

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"Бог ся рождає"

Текст колядки "Бог ся рождає":

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!



Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!



Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!



Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!



Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.



І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.