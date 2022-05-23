Улюбленець дівчат: як виглядає танцівник Kalush Orchestra КилимМен без костюма

Після перемоги на Євробаченні-2022 про український гурт Kalush Orchestra говорять у різних куточках світу. Тепер увага прикута до кожного з учасників колективу. Зокрема, багатьох шанувальників цікавить, як виглядає без маски харизматичний танцівник МС КилимМен.

Запальний брейкданс танцівника Kalush Orchestra не зміг залишити байдужими прихильників колективу. КилимМен ніколи не з'являється на сцені без костюма килима, який повністю закриває обличчя та тіло. А у реальному житті хлопець надає перевагу звичайному одягу та не одягає сценічне вбрання.

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Як КилимМен виглядає без костюма

Справжнє ім'я КилимМена – Влад Курочка. Йому 23 роки, родом з міста Коломиї Івано-Франківської області. Близько 12 років він займається танцями й усю майстерність показує на сцені. В інстаграмі Влад публікує фотографії без сценічного костюма, у звичайному одязі. У мережі можна побачити кадри КилимМена з буденного життя, що привертають увагу його шанувальниць.

Що КилимМен публікує в інстаграмі / Фото з інстаграму танцівника

У коментарях під фото фанатки засипають Влада компліментами. Він став одним з найпопулярніших і найкрасивіших артистів українського шоу-бізнесу. Жодна публікація танцівника не залишається без уваги публіки.

"Краш всіх україночок! І для мене теж!"

"Найгарніший!"

"Одразу видно, що це український парубок!"

"Крутезний!"

"Мамо, я закохалась!"

"Яка гарна усмішка!"

"Як завжди, неперевершений!"

Виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

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Учасники Kalush Orchestra

До складу тріумфаторів Євробачення-2022 входять ще п'ятеро артистів:

вокаліст та автор текстів Олег Псюк;

мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Ігор Діденчук і Віталій Дужик;

вокаліст Саша Таб.

Колектив переміг на Євробаченні-2022, отримавши 631 бал від глядачів та національного журі. артисти повернулися в Україну, але вже зовсім скоро відправляться в тур Європою, щоб зібрати кошти на потреби Збройних Сил України. Після тріумфу на пісенному конкурсі гурт чекають у різних країнах Європи та світу, тому Kalush Orchestra не хочуть втрачати можливість допомогти нашій армії. Також вони виставлять на аукціон статуетку мікрофона, яку отримали за перемогу в конкурсі.