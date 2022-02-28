З укриття в укриття, – казаха Jah Khalib війна застала в Києві

Казахський репер Jah Khalib здобув популярність у Москві, але творити вирішив в Україні. Війна застала його в Києві, тож він, як і всі містяни, бігає з укриття в укриття, а разом з тим захоплюється нашим народом.

Автор хіта "Лейла" переїхав в українську столицю 2019 року, однак тікати до Москви на тлі чуток про вторгнення Росії не поспішав. Так, артист опинився під обстрілами окупантів. Однак Jah Khalib не панікує, він вражений відвагою українців.

Читайте також Джамала з двома дітьми покинула Україну: вона 4 доби добиралась до кордону

Ми на місці. Ми в Києві. З укриття в укриття… Живі, здорові, не панікуємо. Нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююсь вами,

– написав Jah Khalib.

Фото з інстаграму Jah KhalibПримітно, що про своє перебування в Києві репер сповістив лише на четвертий день бойових дій, вдень 27 лютого. Крім того, від нього не пролунало жодних закидів у бік Путіна, який розв'язав кровопролитну війну в центрі Європи.

Знайте зрадників "Ви будете відчувати сором за те, що росіяни": Канделакі, Басков та інші підтримали війну

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.