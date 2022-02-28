Автор хита "Лейла" переехал в украинскую столицу 2019 года, однако бежать в Москву на фоне слухов о вторжении России не торопился. Да, артист оказался под обстрелами оккупантов. Однако Jah Khalib не паникует, он поражен отвагой украинцев.

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Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие… Живые, здоровые, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами,

– написал Jah Khalib.

Фото из инстаграма Jah Khalib

Примечательно, что о своем пребывании в Киеве рэпер сообщил лишь на четвертый день боевых действий, днем ​​27 февраля. Кроме того, от него не прозвучало никаких упреков в сторону Путина, развязавшего кровопролитную войну в центре Европы.

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