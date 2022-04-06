Українці вимагають від нового коханого Дорофєєвої відзвітувати за донати на їжу для тероборони
Джерело:інстаграм Михайла Кацуріна
Мережею шириться інформація про те, що Надя Дорофєєва з новим коханим Михайлом Кацуріним перебуває в Іспанії. Чоловік збирав кошти на приготування їжі для ТрО, нацгвардії та лікарень, але не звітував про ці гроші.
Михайло Кацурін є власником мережі ресторанів "Привіт", які під час війни діють, як волонтерські штаби. Чоловік оголошував про збір коштів на приготування їжі для бійців тероборони, нацгвардії та лікарень.
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Чому виник скандал навколо Михайла Кацуріна
Днями в мережі з'явилася фотографія, де Михайло зображений у ніжних обіймах з Надею Дорофєєвою, яка нещодавно оголосила про розлучення. У мережі зазначають, що світлина зроблена в Барселоні, однак підтвердження цьому немає.
Тепер підписники Кацуріна у коментарях вимагають, щоб він відзвітував про кошти, які йому надсилали на приготування їжі у волонтерських штабах. А також відповів, чи справді він втік до Іспанії, коли в Україні йде війна.
- "Михайле, будь ласка, оприлюдніть ситуацію з надходженнями й тим, що гроші йдуть не вам у кишеню, а справді на закупівлю продуктів на зарплату працівникам".
- "А де взагалі підтвердження переказів коштів на їжу?"
- "Михайле, ми чекаємо коментарів щодо цільового використання коштів, які ми вам надсилали".
- "Михайле, як Барселона?"
- "Як там у Барсі, тепло?"
- "А скільки ти заплатив прикордонникам, щоб виїхати з України?"
Коментарі під дописом Кацуріна / Скриншоти з інстаграму ресторатора