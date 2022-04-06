Михайло Кацурін є власником мережі ресторанів "Привіт", які під час війни діють, як волонтерські штаби. Чоловік оголошував про збір коштів на приготування їжі для бійців тероборони, нацгвардії та лікарень.

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Чому виник скандал навколо Михайла Кацуріна

Днями в мережі з'явилася фотографія, де Михайло зображений у ніжних обіймах з Надею Дорофєєвою, яка нещодавно оголосила про розлучення. У мережі зазначають, що світлина зроблена в Барселоні, однак підтвердження цьому немає.

Тепер підписники Кацуріна у коментарях вимагають, щоб він відзвітував про кошти, які йому надсилали на приготування їжі у волонтерських штабах. А також відповів, чи справді він втік до Іспанії, коли в Україні йде війна.

"Михайле, будь ласка, оприлюдніть ситуацію з надходженнями й тим, що гроші йдуть не вам у кишеню, а справді на закупівлю продуктів на зарплату працівникам".

"А де взагалі підтвердження переказів коштів на їжу?"

"Михайле, ми чекаємо коментарів щодо цільового використання коштів, які ми вам надсилали".

"Михайле, як Барселона?"

"Як там у Барсі, тепло?"

"А скільки ти заплатив прикордонникам, щоб виїхати з України?"

Коментарі під дописом Кацуріна / Скриншоти з інстаграму ресторатора