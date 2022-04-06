Михаил Кацурин является владельцем сети ресторанов "Привет", которые во время войны действуют как волонтерские штабы. Мужчина объявлял о сборе средств для приготовления пищи для бойцов терробороны, нацгвардии и больниц.

Актуально Надя Дорофеева в Барселоне подогрела слухи о новом романе: фото с вероятным любимым

Почему возник скандал вокруг Михаила Кацурина

На днях в сети появилась фотография, где Михаил изображен в нежных объятиях с Надей Дорофеевой, недавно объявившей о разводе. В сети отмечают, что фото сделано в Барселоне, однако подтверждения этому нет.

Теперь подписчики Кацурина в комментариях требуют, чтобы он отчитался о средствах, которые присылали ему на приготовление пищи в волонтерских штабах. А также ответил, действительно ли он бежал в Испанию, когда в Украине идет война.

  • "Михаил, пожалуйста, обнародуйте ситуацию с поступлениями и тем, что деньги идут не ам в карман, а действительно на закупку продуктов на зарплату работникам".
  • "А где вообще подтверждение перевода средств на еду?"
  • "Михаил, мы ждем комментариев относительно целевого использования средств, которые мы вам присылали".
  • "Михаил, как Барселона?"
  • "Как там в Барсе, тепло?"
  • "А сколько ты заплатил пограничникам, чтобы уехать из Украины?"

Комментарии под сообщением Кацурина / Скриншоты из инстаграмма ресторатора