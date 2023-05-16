"Ваш тандем увійде в історію": українці розривають соцмережі через Юлію Саніну на Євробаченні

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася враженнями від участі в Євробаченні-2023 в ролі ведучої. Українці відреагували бурхливо й засипали її компліментами за бездоганну англійську й тандем з Ханною.

Юлія Саніна провела всі три шоу Євробачення-2023 в Ліверпулі – два півфінали та гранд-фінал. Після кількох шалених тижнів у Великій Британії зірка вийшла в інстаграм, щоб подякувати й розповісти, як усе було насправді.

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Юлія Саніна поділилася враженнями від Євробачення-2023

Це був незабутній тиждень мого життя. Стартувати вперше в ролі ведучої наймасштабнішого шоу англійською мовою було для мене викликом. Але я відчувала вашу підтримку, і вона надавала мені сил. Скільки було вражаючих моментів у шоу, до сліз гордості за Україну і українців,

– поділилася Юлія Саніна.

Вона подякувала команді Євробачення та BBC за підтримку, а британців назвала "щирими і світлими людьми". Особливі компліменти полетіли на адресу співведучих Аліші Діксон, Ханни Веддінгем і Грема Нортона, адже для співачки було "честю і задоволенням" стояти з ними на одній сцені.

"Вірю, що ви відчули, що культурний цивілізований світ з нами", – підсумувала лідерка The Hardkiss.

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відповіла Юлії Саніній у коментарях і назвала її новою подругою: "Ти чудова, моя нова подруго. Люблю тебе, люба".

На допис Юлії Саніної бурхливо відреагували українці. В інстаграмі відзначили, що співачка розкішно дебютувала в ролі ведучої, гідно представила Україну й була рівні з британськими колегами, для яких англійська мова рідна: