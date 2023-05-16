Юлія Саніна провела всі три шоу Євробачення-2023 в Ліверпулі – два півфінали та гранд-фінал. Після кількох шалених тижнів у Великій Британії зірка вийшла в інстаграм, щоб подякувати й розповісти, як усе було насправді.
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Юлія Саніна поділилася враженнями від Євробачення-2023
Це був незабутній тиждень мого життя. Стартувати вперше в ролі ведучої наймасштабнішого шоу англійською мовою було для мене викликом. Але я відчувала вашу підтримку, і вона надавала мені сил. Скільки було вражаючих моментів у шоу, до сліз гордості за Україну і українців,
– поділилася Юлія Саніна.
Вона подякувала команді Євробачення та BBC за підтримку, а британців назвала "щирими і світлими людьми". Особливі компліменти полетіли на адресу співведучих Аліші Діксон, Ханни Веддінгем і Грема Нортона, адже для співачки було "честю і задоволенням" стояти з ними на одній сцені.
"Вірю, що ви відчули, що культурний цивілізований світ з нами", – підсумувала лідерка The Hardkiss.
Українці розхвалили Саніну за Євробачення
На допис Юлії Саніної бурхливо відреагували українці. В інстаграмі відзначили, що співачка розкішно дебютувала в ролі ведучої, гідно представила Україну й була рівні з британськими колегами, для яких англійська мова рідна:
- "Це було дуже круте Євробачення, ви з усім чудово впоралися, пишаємося. Ну і ваш тандем з Ханною просто в серденько";
- "Ви були приголомшливі! Вам так пасує сцена Євробачення. Сподіваємось, що ще раз побачимо вас там! Можливо, все ж таки в ролі учасників, бо життя таке непередбачуване";
- "Юлю, ви впоралися з усім на тисячу відсотків! А ваш тандем з Ханною увійде в історію Євробачення як один з найкращих! Дуже пишаємося вами, це було неймовірно";
- "Дякую, що так гідно представили Україну у ролі ведучої. Я безмежно вами пишаюся! Ось доказ того, що мрії збуваються! Колись ви не потрапили на Євробачення, а 2023 року стали ведучою цього конкурсу. Ну хіба це не рівень? Ви чудова, ви запалили серця мільйонів людей, дякуємо";
- "Юлю, ви неймовірна! Нехай цей досвід відкриє для вас і гурту нові горизонти! Ви заслуговуєте на світове визнання";
- "Юлю, моя повага, робота ведучої на шоу виконана абсолютно розкішно. Трималась дуже природньо та невимушено, виглядала харизматично і дуже ефектно. Хімія з Ханною була на неймовірному рівні. Зі сторони взагалі не відчувалось ніякого напруження щодо того, що шоу ведеться англійською мовою з купою native speakers (носіїв). Все було рівня шоу того ж Грема Нортона чи якогось Джиммі Фелона. Наша гордість, так тримати".