Юлия Санина провела все три шоу Евровидения-2023 в Ливерпуле – два полуфинала и гранд-финал. После нескольких безумных недель в Великобритании звезда вышла в инстаграм, чтобы поблагодарить и рассказать, как все было на самом деле.

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Юлия Санина поделилась впечатлениями от Евровидения-2023

Это была незабываемая неделя моей жизни. Стартовать впервые в роли ведущей самого масштабного шоу на английском языке было для меня вызовом. Но я чувствовала вашу поддержку, и она давала мне силы. Сколько было впечатляющих моментов в шоу, до слез гордости за Украину и украинцев,

– поделилась Юлия Санина.

Она поблагодарила команду Евровидения и BBC за поддержку, а британцев назвала "искренними и светлыми людьми". Особые комплименты полетели в адрес соведущих Алиши Диксон, Ханны Веддингем и Грэма Нортона, ведь для певицы было "честью и удовольствием" стоять с ними на одной сцене.

"Верю, что вы почувствовали, что культурный цивилизованный мир с нами", – подытожила лидер The Hardkiss.

Между прочим, Ханна Веддингем ответила Юлии Саниной в комментариях и назвала ее новой подругой: "Ты замечательная, моя новая подруга. Люблю тебя, дорогая".

Украинцы расхвалили Санину за Евровидение

На сообщение Юлии Саниной бурно отреагировали украинцы. В инстаграме отметили, что певица роскошно дебютировала в роли ведущей, достойно представила Украину и была на уровне с британскими коллегами, для которых английский язык родной.