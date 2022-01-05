Український SHUM гурту Go_A ввійшов до трійки найпопулярніших пісень в історії Євробачення

Етно-фольк-гурт Go_A зчинив фурор на Євробаченні-2021. Україномовний трек SHUM підкорив весь світ і справедливо ввійшов до трійки найпопулярніших за всю історію пісенного конкурсу.

Новим титулом український SHUM нагородило ESC Radio – радіо міжнародного пісенного конкурсу. За підсумками щорічного голосування за найпопулярніші пісні в історії Євробачення Go_A взяв бронзу – третє місце.

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Запальний SHUM обійшли лише шведська співачка Loreen з піснею Euphoria, яка перемогла на Євробаченні-2012 року, та переможці 2021 року – італійський рок-гурт Måneskin з хітом Zitti e Buoni.

Ба більше, у рейтингу ESC TOP 250 не одна пісня Go_A! На 128 місці опинився трек Solovey. З ним музиканти перемогли на Нацвідборі на Євробачення-2020, але так і не змогли поїхати в Роттердам через скасування конкурсу.

Рік почався SHUMно. Вперше в історії в цей чарт потрапили одразу дві україномовні пісні,

– похвалився гурт у своєму інстаграмі.

Go_A з піснею SHUM на третій сходинці рейтингу ESC TOP 250 / Фото з інстаграму гурту

Які ще українські пісні потрапили в рейтинг найпопулярніших на Євробаченні

Хіт Джамали 1944 з Євробачення-2016 – 14 місце .

з Євробачення-2016 – . Трек Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai з Євробачення-2007 – 74 місце .

з Євробачення-2007 – . Переможні 2004 року "Дикі танці" Руслани – 78 місце .

Руслани – . Пісня Ані Лорак Shady Lady з Євробачення-2008 – 108 місце .

з Євробачення-2008 – . Композиція Злати Огнєвіч Gravity з музичного конкурсу 2013 року – 179 місце .

з музичного конкурсу 2013 року – . Епатажний MELOVIN з Under The Ladder 2018 року – 183 місце .

2018 року – . Трек Світлани Лободи Be My Valentine з Євробачення-2009 – 242 місце.