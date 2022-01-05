Новым титулом украинский SHUM наградил ESC Radio – радио международного песенного конкурса. По итогам ежегодного голосования за самые популярные песни в истории Евровидения Go_A взял бронзу – третье место.

Солистка Go_A призналась, кого отправила бы на Евровидение-2022 от Украины

Зажигательную SHUM обошли только шведская певица Loreen с песней Euphoria, которая победила на Евровидении-2012, и победители 2021 года – итальянская рок-группа Måneskin с хитом Zitti e Buoni.

Более того, в рейтинге ESC TOP 250 не одна песня Go_A! На 128-м месте оказался трек Solovey. С ним музыканты победили в Нацотборе на Евровидение-2020, но так и не смогли поехать в Роттердам из-за отмены конкурса.

Год начался SHUMно. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычных песни,

– похвасталась группа в своем инстаграме.

Go_A с песней SHUM на третьей строчке рейтинга ESC TOP 250 / Фото с инстаграма группы

Добавим, в канун Нового года украинской Go_A досталась еще одна победа. Группа выиграла конкурс Eurovision Awards за лучшую постановку. Их перформанс на хит SHUM признали "Самой инновационной сценической постановкой".

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