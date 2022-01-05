Новим титулом український SHUM нагородило ESC Radio – радіо міжнародного пісенного конкурсу. За підсумками щорічного голосування за найпопулярніші пісні в історії Євробачення Go_A взяв бронзу – третє місце.

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Запальний SHUM обійшли лише шведська співачка Loreen з піснею Euphoria, яка перемогла на Євробаченні-2012 року, та переможці 2021 року – італійський рок-гурт Måneskin з хітом Zitti e Buoni.

Ба більше, у рейтингу ESC TOP 250 не одна пісня Go_A! На 128 місці опинився трек Solovey. З ним музиканти перемогли на Нацвідборі на Євробачення-2020, але так і не змогли поїхати в Роттердам через скасування конкурсу.

Рік почався SHUMно. Вперше в історії в цей чарт потрапили одразу дві україномовні пісні,

– похвалився гурт у своєму інстаграмі.

Go_A з піснею SHUM на третій сходинці рейтингу ESC TOP 250 / Фото з інстаграму гурту

Додамо, напередодні Нового року українському Go_A дісталась ще одна перемога. Гурт виграв конкурс Eurovision Awards за найкращу постановку. Їхній перформанс на хіт SHUM визнали "Найбільш інноваційною сценічною постановкою".

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