Наталка Карпа, JULIK та інші: українські зірки виступили для прикордонників

Українські артисти продовжують підтримувати наших захисників. Днями Наталка Карпа, JULIK, Роман Скорпіон та Катерина Малицька завітали в один із прикордонних загонів. Там виступили для військових, які постійно стоять на обороні нашого кордону.

Артисти приїхали до наших військових, щоб підбадьорити їх, подякувати за службу та оборону країни.

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Українські зірки виступили для прикордонників

Роман Скорпіон зазначив, що прикордонники – вартові державних рубежів. Вони першими зустрічають ворога на кордоні, підпадають під удар і незламно тримають територіальну цілісність нашої країни. У будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов, щодня і щоночі, щохвилини зберігають життя України.

JULIK приїхав до захисників, щоб подякувати їм та наголосити, що з такими відважними та мужніми захисниками ми точно переможемо.

Наталка Карпа поділилася своїми враженнями під дописом в інстаграмі: "Такі короткі зустрічі, ще потім довго гріють серця".

Наприкінці зустрічі артисти разом з захисниками заспівали гімн України. Виконавці тримають оборону на культурному фронті й намагаються хоча б на короткий час відволікти військових від думок про страшну і жорстоку війну, яка щодня забирає життя їхніх побратимів.