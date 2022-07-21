Артисти приїхали до наших військових, щоб підбадьорити їх, подякувати за службу та оборону країни.

Дивіться також "Ворогів на ножі": Wellboy випустив першу пісню без продюсування Бардаша

Українські зірки виступили для прикордонників

Роман Скорпіон зазначив, що прикордонники – вартові державних рубежів. Вони першими зустрічають ворога на кордоні, підпадають під удар і незламно тримають територіальну цілісність нашої країни. У будь-яку пору року та за будь-яких погодних умов, щодня і щоночі, щохвилини зберігають життя України.

JULIK приїхав до захисників, щоб подякувати їм та наголосити, що з такими відважними та мужніми захисниками ми точно переможемо.

Наталка Карпа поділилася своїми враженнями під дописом в інстаграмі: "Такі короткі зустрічі, ще потім довго гріють серця".

Наприкінці зустрічі артисти разом з захисниками заспівали гімн України. Виконавці тримають оборону на культурному фронті й намагаються хоча б на короткий час відволікти військових від думок про страшну і жорстоку війну, яка щодня забирає життя їхніх побратимів.