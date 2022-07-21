Артисты приехали к нашим военным, чтобы подбодрить их, поблагодарить за службу и оборону страны.

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Украинские звезды выступили для пограничников

Роман Скорпион отметил, что пограничники – стражи государственных рубежей. Они первыми встречают врага на границе, подвергаются удару и несокрушимо держат территориальную целостность нашей страны. В любое время года и при любых погодных условиях, ежедневно и каждую ночь, ежеминутно сохраняют жизнь Украины.

JULIK приехал к защитникам, чтобы поблагодарить их и подчеркнуть, что с такими отважными и мужественными защитниками мы точно победим.

Наталка Карпа поделилась своими впечатлениями под сообщением в инстаграмме: "Такие короткие встречи, еще потом долго греют сердца".

В конце встречи артисты вместе с защитниками спели гимн Украины. Исполнители держат оборону на культурном фронте и пытаются хотя бы на короткое время отвлечь военных от мыслей о страшной и жестокой войне, которая ежедневно уносит жизни их собратьев.