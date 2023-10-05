Ружені Рубльовій інкримінують колабораційну діяльність. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо акторки-зрадниці.
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Рубльовій загрожує 12 років в'язниці
Ружена брала активну участь у пропагандистських заходах. Наприклад, артистка-колаборантка виступала у супроводі російського хору на концерті, присвяченому "входженню до складу Росії нових територій".
Ружена Рубльова виступила в Москві / Скриншот з відео
СБУ провело досудове розслідування, а прокурори вже скерували акт до Рівненського міського суду.
Колаборантці інкримінують статтю 111-1 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Де зараз Рубльова
Наприкінці літа 2022 року Ружена перейшла на бік окупантів. Вона стала "директоркою" двох музичних шкіл в окупованому Херсоні. Акторка навчала дітей прославляти Росію через музику. Згодом вона виступила на "святкуваннях" щодо анексії Херсонщини. На щастя, ЗСУ деокупували цю область.
Де зараз перебуває зрадниця? Після виступів у Кремлі вона здебільшого перебуває в Генічеську, де займається постановкою пропагандистських вистав в окупаційному театрі.
Також Рубльова продовжує розважати росіян. Кілька днів тому акторка засвітилася в Анапі, де виступила з іншими акторами-зрадниками.
Ружена Рубльова виступила в Анапі / Фото "Мост"
Що відомо про Ружену Рубльову
- Вона – актриса театру, музична педагогиня, членкиня Національної спілки театральних діячів України.
- З 1986 року викладала музику у Херсонському музичному училищі. У 2009 році стала заслуженою артисткою, а у 2021 – народною.
- Її найвідоміші ролі – Дівчина-соловейко ("Як козаки жартували"), Едіт Піаф ("Світ пісень Едіт Піаф"), Мати-Природа ("Лісова пісня"), Проня ("За двома зайцями"), Юнона ("Енеїда") тощо. Вона брала участь у багатьох українських виставах.
- Від 2022 року – колаборантка і зрадниця України, погодившись співпрацювати з російськими окупантами.